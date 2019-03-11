Son Dakika Haberleri: Belçika Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Belçika Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

30 dakika önce

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, ülkede terör örgütü PKK ile bağlantılı 36 özel ve tüzel kişi hakkında yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Belçika Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı, System.String[]
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, ülkede terör örgütü PKK ile bağlantılı 36 özel ve tüzel kişi hakkında yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Belçika İddianame Odası'nca açıklanan, Belçika Federal Savcılığı'nın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen kararı tepki çekti. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Malherbe, Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığının iletilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Mart tarihinde Belçika İddianame Odası'nın açıkladığı karara ilişkin rahatsızlığımız iletilmek üzere Belçika Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrıldı" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da kararla ilgili 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Belçika İddianame Odası'nın açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez. Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz."

Haber:  Selen YALAZ/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

PKK, Ankara, Belçika, Güncel
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