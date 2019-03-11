Belçika büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
2 saat önce
Belçika'nın Ankara büyükelçisi, Belçika'da PKK ile bağlantılı özel ve tüzel kişiler hakkında yargı sürecinin başlamasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Belçika
'nın Ankara
büyükelçisi, Belçika'da PKK
ile bağlantılı özel ve tüzel kişiler hakkında yargı sürecinin başlamasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı
'na çağrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:05
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