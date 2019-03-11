Son Dakika Haberleri: Belçika büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Belçika büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

2 saat önce

Belçika'nın Ankara büyükelçisi, Belçika'da PKK ile bağlantılı özel ve tüzel kişiler hakkında yargı sürecinin başlamasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Belçika büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı, System.String[]
Belçika'nın Ankara büyükelçisi, Belçika'da PKK ile bağlantılı özel ve tüzel kişiler hakkında yargı sürecinin başlamasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:05 

PKK, Belçika, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
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