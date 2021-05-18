Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı - Son Dakika

Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı

18.05.2021 13:50

Belçika'nın Güney Kore büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşi bir mağazada tezgahtarla kavga etti. Büyükelçinin eşi kendini tutamayıp, tezgahtarın üzerine yürüyerek tokat atınca ortalık bir anda karıştı. Büyükelçi Leschouhier ise, "Eşim pişman, polisle görüşerek yardımcı oluyor" derken, kavganın görüntüleri ise iki ülke arasında krize neden oldu.

Belçika ile Güney Kore arasında tokat krizi yaşanıyor. Belçika'nın Güney Kore Büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşi Xiang Xueqiu'nun başkent Seul'deki bir mağazada tezgahtarla kavga etmesi ve kavga sırasında tezgahtara tokat atması iki ülke arasında soğuk rüzgarların esmesine sebep oldu.

"FİZİKSEL ŞİDDETE BAŞVURMASI KABUL EDİLEMEZ"

Leschouhier, eşinin çok pişman olduğunu söyleyerek özür dilerken, "Mağazada kızması konusunda haklıydı fakat fiziksel şiddete başvurması kabul edilemez. Fırsat bulunca bizzat tezgahtardan özür dileyecek. Eşim şu an polisle iş birliği yapıyor" dedi. Fakat büyükelçinin bu açıklamalarının ardından yerel basın, Xiang Xueqiu'nun diplomatik dokunulmazlığını kullandığını yazdı.

TEZGAHTARIN ÜZERİNE YÜRÜYEREK TOKAT ATIYOR

Viyana Anlaşması kapsamında, diplomatlar ve aileleri diplomatik dokunulmazlığa sahip. Eğer bu kişilerin gönüllü olarak kabul etmeleri durumunda dokunulmazlık kalkabiliyor.

Kavganın başladığı görüntüler de ortaya çıktı. Videoda mağaza çalışanının büyükelçinin eşine üzerindeki ceketi çalıp çalmadığını sorması üzerine gerilim tırmanırken bir anda Xiang, tezgahtarın üzerine yürüyerek tokat atıyor.

"KADININ TOKAT ATTIĞI ÇALIŞANIMIZIN KULAĞINDA HASAR OLUŞTU"

Yerel basına konuşan mağaza çalışanı, "Kızgın olmasını anlayabiliriz fakat bu, onun saldırgan davranışını haklı çıkarmaz. Kadının, tokat attığı çalışanımızın kulağında hasar oluştu ve psikolojisi bozuldu. Samimi bir özür alabileceğimizden emin değiliz fakat bu olay hizmet sektöründe çalışan diğer insanların başına da gelebilir" dedi.

Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı

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Son Dakika Dünya Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı - Son Dakika Dünya


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