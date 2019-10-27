Son Dakika Haberleri: Belçika: Charles Michel'den boşalan başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak
Son Dakika Dünya Belçika: Charles Michel'den boşalan başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak

Belçika: Charles Michel'den boşalan başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak

58 dakika önce

Belçika’da liberal siyasetçi Sophie Wilmes’in ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor. Belçika basınına göre Avrupa Konseyi Başkanı seçilen Charles Michel’in yerine kasım ayında Sophie Wilmes gelecek.

Belçika: Charles Michel'den boşalan başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak, System.String[]

Belçika'da liberal siyasetçi Sophie Wilmes'in ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor. Belçika basınına göre Avrupa Konseyi Başkanı seçilen Charles Michel'in yerine kasım ayında Sophie Wilmes gelecek. Wilmes kabinede maliye bakanı olarak görev yapıyor.


Federal devlet yapısına sahip Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine ragmen hala hükümet kurulamadı. Sophie Wilmes, partiler koalisyon için uzlaşıncaya kadar geçici hükümete başkanlık edecek.

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Avrupa Konseyi, Charles Michel, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:07 
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