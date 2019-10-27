Belçika: Charles Michel'den boşalan başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak
58 dakika önce
Belçika’da liberal siyasetçi Sophie Wilmes’in ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor. Belçika basınına göre Avrupa Konseyi Başkanı seçilen Charles Michel’in yerine kasım ayında Sophie Wilmes gelecek.
Belçika'da liberal siyasetçi Sophie Wilmes'in ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor. Belçika basınına göre Avrupa Konseyi Başkanı seçilen Charles Michel'in yerine kasım ayında Sophie Wilmes gelecek. Wilmes kabinede maliye bakanı olarak görev yapıyor.
Federal devlet yapısına sahip Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine ragmen hala hükümet kurulamadı. Sophie Wilmes, partiler koalisyon için uzlaşıncaya kadar geçici hükümete başkanlık edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:07
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