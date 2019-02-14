Belçika'da 1 Günlük Grev Sonuç Verdi: 'Müzakereye Hazırız'
1 saat önce
BELÇİKA'DA maaş ve sosyal hakların iyileştirilmesi için üç büyük işçi sendikasının düzenlediği bir günlük genel grev sonrası Belçika Genel İş Gücü Federasyonu'ndan (FGTB), açıklama geldi.
BELÇİKA'DA maaş ve sosyal hakların iyileştirilmesi için üç büyük işçi sendikasının düzenlediği bir günlük genel grev sonrası Belçika
Genel İş Gücü Federasyonu'ndan (FGTB), açıklama geldi. Hem özel hem de kamu sektöründen greve yüksek düzeyde katılım oldu. Federasyon Genel Sekreteri Miranda Ulens, "Müzakere etmeye hazırız. Ancak karşımızdakiler ciddi olmak zorunda. Sendikaların ekonomiye de fayda sağlayabilecek meşru sosyal talepleri var. Dikkate alınmaları gerekiyor. Sadece teklif ettikleri şeye evet dememiz için masada oturuyorlar. İşverenlerin bu yaptığı sendikalara danışmak değil" açıklamasını yaptı.
MASADAN KALKMIŞLARDI
Ocak ayında yapılan ücret artışı müzakereleri sırasında sendikalar ve işverenler 2019-2020 dönemi için anlaşmaya varamamıştı. İşçi
temsilcileri, yüzde 0,8 maaş artışının yetersiz olduğunu belirterek masadan kalkmıştı. İşverenler ise yasalar çerçevesinde belirlenen rakamlara sadık kaldıklarını iddia etmiş, bu sınırın aşılmasının söz konusu olmadığı konusunda net tavırlarını ortaya koymuşlardı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:55
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