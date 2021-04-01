Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti - Son Dakika
BBC

Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti

01.04.2021 21:52
Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, "1 Nisan şakası" amacıyla sosyal medya üzerinden duyurulan ve maskesiz, mesafesiz gerçekleşeceği belirtilen "La Boum Dans Festivali" kontrolden çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, "1 Nisan şakası" amacıyla sosyal medya üzerinden duyurulan ve maskesiz, mesafesiz gerçekleşeceği belirtilen "La Boum Dans Festivali" kontrolden çıktı.

Polisin, "Bu 1 Nisan şakası, gerçek değil. Gelmeyin!" uyarısına rağmen, Bois de la Cambre parkında 5 binden fazla kişi toplandı.

Polisin "dağılın" uyarısına şişe ve taşlarla karşılık veren katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, koronavirüs önlemlerini ihlal eden kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Belçikalı bir grup sosyal medya kullanıcısı, şaka amacıyla Facebook üzerinden, 1 Nisan'da Brüksel'in merkezindeki parkta dünyaca ünlü 100'den fazla DJ'in katılımıyla "La Boum" adlı bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Partide koronavirüs önlemlerinin uygulanmayacağı belirtilen duyuruda, katılımcıların maske takmasına ve sosyal mesafe kuralına uymalarına gerek olmadığı vurgulandı.

Hafta sonu kutlanacak Paskalya bayramı nedeniyle her şeyin ücretsiz olacağı kaydedilen festival için, yaklaşık 70 bin Facebook kullanıcısı katılacağını bildirdi.

5 bini aşkın kişi toplandı

Brüksel Savcılığı ve polis, birkaç gündür bunun "1 Nisan şakası" olduğunu ve boş yere Bois de la Cambre parkına gelinmemesi çağrısında bulunuyordu. Polis, katılımı önlemek için sabah saatlerinden itibaren park etrafında önlem almaya başladı.

Ancak tüm önlemlere rağmen Perşembe öğleden sonra 5 binden fazla kişi, parka geldi. Çoğunluğu gençlerden oluşan topluluk, beraberinde getirdikleri hoparlörlerden yükselen müzik eşliliğinde dans ederek eğlenmeye başladı.

Polisin "dağılın" uyarısına "Polis, polis, seni üzceğiz", "O parti nerede, işte burada" sloganları ile karşılık veren katılımcılar, güvenlik güçlerine havai fişek, şişe ve çeşitli maddeler attı. Bir polis memuru, kafasına isabet eden havai fişek nedeniyle yaralandı.





Çevik kuvvet ekipleri kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Müdahaleye rağmen kalabalığın dağılmaması nedeniyle bölgeye takviye polis ekipleri gönderildi. Parkın üzerinde polis helikopteri ve drone'ları konuşlandırıldı.

Parkta toplanan kalabalık arasında, koronavirüs önlemlerini protesto etmek için gelen çok sayıda kişi de yer aldı. Birçok katılımcı, önlemlerin abartılı olduğunu ve yeterince uygulandığını savundu.





Savcılık soruşturma başlattı

Brüksel Savcılığı, şaka amaçlı festival duyurusu yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlattı.

Gerçek kimliklerini gizleyen ve etkinlik sektörü çalışanı oldukları belirtilen sosyal medya kullanıcıları, Belçika medyasına, "Tek amacımız insanları güldürmekti. Kimseyi parka gelmeleri için çağırmadık" dedi.





İşlerinin insanları mutlu etmek olduğunu belirten etkinlik sektörü çalışanları, "70 bin kişiyi sosyal medya üzerinden yeniden güldürdük, hayal kurmalarını sağladık. Bizce bu bir başarı. Biz yanlış bir şey yapmadık. Bu sadece 1 Nisan şakası" görüşünü dile getirdi.

Brüksel Polisi, salgın döneminde daha az temas, maske ve sosyal mesafenin önemine işaret ederek, 5 binden fazla kişiden oluşan kalabalık nedeniyle koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiğini, bu nedenle müdahale etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti
Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti
Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti
Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti

Belçika, 1 Nisan, Brüksel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti - Son Dakika Dünya

BBC

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