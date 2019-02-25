Son Dakika Haberleri: Belçika'da 10 Bin Kişi İklim İçin Yürüdü

Belçika'da 10 Bin Kişi İklim İçin Yürüdü

6 dakika önce

GREENPEACE ve Gent şehrinden birçok sivil toplum gönüllüleri de yürüyüşe katıldı.

Belçika'da 10 Bin Kişi İklim İçin Yürüdü, System.String[]
GREENPEACE ve Gent şehrinden birçok sivil toplum gönüllüleri de yürüyüşe katıldı. Greenpeace'li Joerie Thijs, "Hükümetin iklim politikasını protesto etmemiz için geç kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle Gent kentinde bu protesto için seferber olduk. Sıcak bir haftayı iklim değişikliğine bağlamak çok zor. Ancak havanın mevsim normallerinin üstünde olduğunu biliyoruz. Daha sık kuraklık görüyoruz" dedi.

Meryem Almacı ise şunları söyledi: "Gent kentinde dolaşım planı ile yaşam ve hava kalitesinde çok büyük gelişmeler elde ettik. Kış henüz bitmedi ama yine de pek çok kişi gösteriye ceketsiz, hatta şortla katıldı. Hava sıcaklığı şu anda 15 derece. Herkes bunun normal olmadığını biliyor."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:55 

Greenpeace, Gent, Güncel
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