Belçika'da 11.5 tonluk uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Belçika'nın dünyaca ünlü ve en önemli ticari limanı olan Anvers limanında gerçekleştirilen bir operasyonla 11.5 ton saf kokain ele geçirildi. Anvers Savcılığı, bunun şu ana kadar dünya çapında deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğunu belirtti.

Belçika polisi, 1 Ekim'de başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün 11.5 ton saf kokain ele geçirdi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, Anvers ve Limburg Bölgesi Narkotik birimleri ve gümrük ekipleri tarafından 1 Ekim'de Latin Amerika ile Belçika arasında faal büyük bir şebekenin takibine başlandığı belirtildi. Haftalar süren takip kapsamında Zeebrugge'ye kadar ticari bir gemide konteyner içinde getirilen 11.5 ton saf kokainin Hollanda sınırındaki bir şirkete teslim edilmek üzere Belçika'ya sokulduğu ifade edildi. Söz konusu suç şebekesine yönelik daha önce düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 kişiyle birlikte şu ana kadar 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bugüne kadar aynı operasyon kapsamında yakalanan saf kokainin toplam 14.5 tonu bulduğu, yakalanan kokainin kilo başına 30 bin Euro değeri ile ortalama 450 milyon Euroluk bir piyasa değerine sahip olduğu ifade edildi.

Söz konusu suç örgütüne yönelik operasyonların ilgili işletme, depo ve ofislerde aramalar yapılarak sürdürüleceği açıklandı. - BRÜKSEL