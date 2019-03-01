Belçika'da 12 Bin Öğrenci İklim Değişikliğine Karşı Yürüdü
57 dakika önce
Belçika'nın farklı şehirlerinde toplanan yaklaşık 12 bin öğrenci iklim değişikliğine tepki olarak yürüdü.
Belçika'nın farklı şehirlerinde toplanan yaklaşık 12 bin öğrenci iklim değişikliğine tepki olarak yürüdü.
Başta başkent Brüksel olmak üzere, Nivelles, Huy, Anvers, Dinant, Malines ve Liege gibi kent merkezlerinde toplanan ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri, "Youth For Climate" adı altında düzenlenen yürüyüşte, iklim değişikliğine karşı seslerini duyurmaya çalıştı. Başkent Brüksel'deki gösteriye sadece bin 500 öğrenci katılırken, Huy gibi küçük bir şehirde düzenlenen gösteriye 5 bin öğrencinin katılması şaşkınlıkla karşılandı.
Siyasilere önemli mesajlar verildi
3 bin kişinin katıldığı Anvers şehrinde düzenlenen yürüyüşe öncülük eden Aruna de Wever, "Bugün politikacılara bir mesaj veriyoruz. ya okula geri dönmemiz gerektiğini söylemeye devam edersiniz ya da işe koyulabilirsiniz" diyerek Belçikalı siyasetçilere göndermede bulundu.
Yapılan yürüyüşlerde, Belçika politikasının küresel ısınma konusunda uzun zamandır bir şey yapmadığına dikkat çekilirken, yürüyüşlerde açılan pankartlarda, "Daha fazla arı", "Alternarif bir yaşam dünyası yok", "İklimden daha sıcağız" gibi mesajlara yer verildi.
Öte yandan iklim değişikliğine karşı yapılan yürüyüşlerin 7 Mart tarihinde Belçika'nın yine birçok kentinde yine düzenlenmesi bekleniyor. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:57 Kaynak: İHA
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