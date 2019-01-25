Son Dakika Haberleri: Belçika'da 182 Terörist Serbest Bırakıldı

Belçika'da 182 Terörist Serbest Bırakıldı

1 saat önce

DEAŞ örgütünün birçok kez hedefi olan Belçika'da Adalet Bakanı Koen Geens'in, bugüne kadar 182 teröristin serbest bırakıldığını açıklaması büyük tepki topladı.

Belçika'da 182 Terörist Serbest Bırakıldı, System.String[]
DEAŞ örgütünün birçok kez hedefi olan Belçika'da Adalet Bakanı Koen Geens'in, bugüne kadar 182 teröristin serbest bırakıldığını açıklaması büyük tepki topladı.

DEAŞ'ın birçok kez hedef aldığı Belçika'da, Adalet Bakanı Koen Geens tepki çeken açıklamalarda bulundu. Geens bugüne kadar 182 terörist, terörist ortağı ve radikalin cezalarını tamamlayıp serbest bırakıldığını açıkladı. Sp.a partisi milletvekili Annick Lambrecht'in Adalet Bakanlığından serbest kalan terörist rakamlarını istemesi üzerine cevap veren Adalet Bakanı Geens, ayrıca Belçika hapishanelerinde cezaları devam eden 230 terörist olduğunu açıkladı. Tutuklu teröristlerden 24'ünün Hasselt ve Ittre şehirleri hapishanelerinde tutulduğu biliniyor.

Terör tehlikesi devam ediyor

Terörle mücadeleye devam eden Belçika'da, saldırı hazırlığı içinde olan 2 şüpheli Perşembe günü mahkeme karşına çıkmıştı. Adalet Bakanlığınca terör saldırısı planlama ve hazırlamaktan yargılandığı bilinen teröristlerin baş zanlısı, Molenbeek şehrinde yakalanırken, ortağı da Brugge şehrinde tespit edilip yakalandı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Belçika, 3. Sayfa
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