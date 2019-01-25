Son Dakika Haberleri: Belçika'da '182 Teröristi Neden Serbest Bıraktık' Tepkisi

Belçika'da '182 Teröristi Neden Serbest Bıraktık' Tepkisi

2 saat önce

DEAŞ'ın birçok kez hedef aldığı Belçika'da, Adalet Bakanı Koen Geens muhalefet ve kamuoyunda tepki çeken açıklamalar yaptı.

Belçika'da '182 Teröristi Neden Serbest Bıraktık' Tepkisi, System.String[]
DEAŞ'ın birçok kez hedef aldığı Belçika'da, Adalet Bakanı Koen Geens muhalefet ve kamuoyunda tepki çeken açıklamalar yaptı. Geens bugüne kadar 182 terörist, terörist ortağı ve radikalin cezalarını tamamlayıp serbest bırakıldığını açıkladı. Sp.a milletvekili Annick Lambrecht'in Adalet Bakanlığından serbest kalan terörist rakamlarını istemesi üzerine cevap veren Bakan Geens, ayrıca Belçika hapishanelerinde cezaları devam eden 230 terörist olduğunu da açıkladı. Tutuklu teröristlerden 24'ünün Hasselt ve Ittre şehirleri hapishanelerinde tutulduğu biliniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:47 

Belçika, Güncel
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