Belçika'da '182 Teröristi Neden Serbest Bıraktık' Tepkisi

DEAŞ'ın birçok kez hedef aldığı Belçika'da, Adalet Bakanı Koen Geens muhalefet ve kamuoyunda tepki çeken açıklamalar yaptı.

DEAŞ'ın birçok kez hedef aldığı Belçika'da, Adalet Bakanı Koen Geens muhalefet ve kamuoyunda tepki çeken açıklamalar yaptı. Geens bugüne kadar 182 terörist, terörist ortağı ve radikalin cezalarını tamamlayıp serbest bırakıldığını açıkladı. Sp.a milletvekili Annick Lambrecht'in Adalet Bakanlığından serbest kalan terörist rakamlarını istemesi üzerine cevap veren Bakan Geens, ayrıca Belçika hapishanelerinde cezaları devam eden 230 terörist olduğunu da açıkladı. Tutuklu teröristlerden 24'ünün Hasselt ve Ittre şehirleri hapishanelerinde tutulduğu biliniyor.

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