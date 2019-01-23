Son Dakika Haberleri: Belçika'da 2 Mahkemeden 2 Farklı Uber Kararı

Belçika'da 2 Mahkemeden 2 Farklı Uber Kararı

1 saat önce

Belçika'da iki mahkemenin üç haftada verdiği iki farklı Uber kararı akılları karıştırdı.

Belçika'da 2 Mahkemeden 2 Farklı Uber Kararı, System.String[]
Belçika'da iki mahkemenin üç haftada verdiği iki farklı Uber kararı akılları karıştırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Flaman Ticari Mahkemesi yeni yılın ilk haftasında, Uber'in sağladığı hizmetin yasa dışı olduğu ve Brüksel'de yasaklanması gerektiği kararını verdi. Brüksel'deki Kurumsal Mahkeme ise bugün Uber'in sağladığı hizmetin yasa dışı olmadığı ve Brüksel'de yasaklanmayacağı yönünde karar verdi. Kurumsal Mahkeme, "yolcuları profesyonel sürücülerle buluşturan Uber başkentte çalışmaya devam edebilir" hükmünü verdi. Brüksel'de sektördeki çok sayıda ticaret birliği ve taksi şirketi, Uber'in Brüksel'deki faaliyetlerinin askıya alınması için bir talepte bulunmuştu.

Hakimin kararı

Brüksel'deki Kurumsal Mahkeme hakimi, "Uber'in bir ulaşım hizmeti sağlamadığını belirtmek çok uygun. Herhangi bir araca sahip değil. Ne taksi ruhsatı ne de VVB lisansıdır (şoförlü araç kiralama). Şirket, bir sürücünün Uber uygulaması aracılığıyla sunduğu hizmettir, bu nedenle taksi hizmeti olarak değerlendirilemeyecektir" dedi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Brüksel, Uber, Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi

İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:31:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da 2 Mahkemeden 2 Farklı Uber Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]