Belçika'da 2 Mahkemeden 2 Farklı Uber Kararı

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'deki Flaman Ticari Mahkemesi, yeni yılın ilk haftasında, Uber'in sağladığı hizmetin yasa dışı olduğu ve Brüksel'de yasaklanması gerektiği kararını verdi.

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'deki Flaman Ticari Mahkemesi, yeni yılın ilk haftasında, Uber'in sağladığı hizmetin yasa dışı olduğu ve Brüksel'de yasaklanması gerektiği kararını verdi. Brüksel'deki Kurumsal Mahkeme ise bugün Uber'in sağladığı hizmetin yasa dışı olmadığı ve Brüksel'de yasaklanmayacağı yönünde karar verdi. Kurumsal Mahkeme, "Yolcuları profesyonel sürücülerle buluşturan Uber başkentte çalışmaya devam edebilir" kararı aldı. Brüksel'deki Kurumsal Mahkeme hakimi kararı bu sözlerle açıkladı: "Uber'in bir ulaşım hizmeti sağlamadığını belirtmek çok uygun. Herhangi bir araca sahip değil. Ne taksi ruhsatı ne de VVB lisanslıdır (şoförlü araç kiralama). Şirket, bir sürücünün Uber uygulaması aracılığıyla sunduğu hizmettir, bu nedenle taksi hizmeti olarak değerlendirilemeyecektir."



Sektördeki çok sayıda ticaret birliği ve taksi şirketi, Uber'in Brüksel'deki faaliyetlerinin askıya alınması için bir talepte bulunmuştu.

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