Son Dakika Haberleri: Belçika'da 20 Yıl Önce Kaybolan Çocuk Bulundu

Belçika'da 20 Yıl Önce Kaybolan Çocuk Bulundu

22 dakika önce

Belçika'da 1999'da 14 yaşındayken kaybolan ve resmi kayıtlara "öldü" yazılan Simon Lembi bulundu.

Belçika'da 20 Yıl Önce Kaybolan Çocuk Bulundu, System.String[]
Belçika'da 1999'da 14 yaşındayken kaybolan ve resmi kayıtlara "öldü" yazılan Simon Lembi bulundu.

Yerel basında çıkan haberlerde, kaybolmadan önce ailesine dışarda televizyon izlemek istediğini söyleyerek evden ayrılan ve daha sonra dönmeyen Lembi'nin, arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine resmi kayıtlara "öldü" olarak geçirildiği belirtildi.

Haberde, 1999'da 14 yaşındayken kaybolan Lembi'nin Avrupa'da henüz ismi açıklanmayan bir yerde hayatta olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Yetkililerin, konuya ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Lembi'nin 4 çocuklu ailesi, 1999'da Angola'dan Belçika'ya göç etmiş, bir hafta sonra Lembi kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölümden Dönen İllüzyonist Aref Ghafour, İntihara Kalkışan 3 Çocuk Babası Adamın Hayatını Kurtardı Çocuk Taciziyle Suçlanan Micheal Jackson'un, Sorgu Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da 20 Yıl Önce Kaybolan Çocuk Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]