Belçika'da 20 Yıldır İkamet Eden Jakupi ve Ailesine Sınır Dışı Kararı
1 saat önce
Belçika'da 20 yıldır ikamet eden ve devlete vergi vererek ev satın alan Kadri Jakupi ve ailesine sınır dışı kararı verildi.
Belçika
'da 20 yıldır ikamet eden ve devlete vergi vererek ev satın alan Kadri Jakupi ve ailesine sınır dışı kararı verildi.
Başkent Brüksel
'de Türk nüfusun yoğun olduğu Schaarbeek ilçesinde 20 yıldır ikamet eden Makedonyalı Müslüman Kadri Jakupi, mahkemenin sınır dışı kararıyla şoke oldu. 3 çocuğu ile Belçika'yı vatan edinen Jakupi, Mülteci ve Göç Bakanı Maggie de Block'a, ikamet hakkının yeniden verilmesi için acil çağrı yaptı. Hayatını burada kazanıp burada bir gelecek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Jakupi, "20 yılda belli bir düzen kurdum. Ev aldım, kredi çektim, vergilerimi düzenli ödedim. Bu zamandan sonra Makedonya'da mülteci konumuna düşerim" diyerek karara tepki gösterdi.
"Bunu hak etmiyoruz"
Belçikalı eşinden boşandıktan sonra çocukluk arkadaşıyla evlendiğini ve 5, 10 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğunun da Schaarbeek'te doğduğunu belirten Kadri Jakupi, "Oturma hakkım 2010 yılında beklenmedik bir şekilde mahkemenin 'İlk evliliğin sahte olma ihtimali' kararıyla elimden alındı ve Belçika'yı terk etmemiz istendi. Ev alırken, kredi çekerken aklınıza gelmedi mi, şimdi niye. Böyle bir kararı hak etmiyoruz. Üstelik mahkeme kesin bir kararla sahte evlilik olduğunu dair bir kanıt gösteremedi. 20 yıl boyunca devlete vergimi, sosyal haklarımı ödememe rağmen tüm bu ödemelerim de boşa çıkmış oldu" sözleriyle Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block'tan yardım istedi. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:18 Kaynak: İHA
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