Belçika'da 2020'de ortalamadan yüzde 16 fazla ölüm kaydedildi - Son Dakika

Belçika'da 2020 yılında önceki yılların ortalamasından yaklaşık 18 bin fazla ölüm kayıtlara geçti.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) kayıtlarına göre, 2020'de Belçika'da 126 bin kişi hayatını kaybetti.

Yıllık ortalamanın daha önce 108 bin civarında olması beklenirken, geçen yıl beklenenden 17 bin 966 fazla ölüm kaydedildi. Bu da 2020 için yüzde 16 "fazladan ölüm" kaydı anlamına geliyor.

Belçika'da 2020'de ölümlerdeki artış Kovid-19 salgınının yanı sıra ağustos ayında görülen aşırı sıcak hava dalgasına bağlanıyor. Ağustos ortasında iki hafta boyunca sıcaklıklar ülkenin birçok yerinde 40 dereceye kadar çıkmıştı.

Ülkede 2015-2019 döneminde aşırı sıcak hava ve influenza nedeniyle kayıtlara geçen "fazladan ölüm" oranı ortalama yüzde 2 civarındaydı.

Sciensano'nun verilerine göre, Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar 20 bin 294 kişi hayatını kaybetti. Şu anda günlük ortalama yeni vaka sayısının 2 bin 85 olduğu ülkede toplam 672 bin vaka kaydedildi.