Belçika'da 2021 yılında kadın cinayeti 2 katına çıktı - Son Dakika

Belçika'da 2021 yılında kadın cinayeti 2 katına çıktı

25.03.2021 12:32
Belçika'da 2021 yılında kadın cinayeti 2 katına çıktı, System.String[]

Belçika Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Bakanı Sarah Schlitz, 2021 yılında kadın cinayetlerinin önceki yılların ortalamasının iki katı olduğunu açıkladı.

Belçika Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Bakanı Sarah Schlitz, 2021 yılında kadın cinayetlerinin önceki yılların ortalamasının iki katı olduğunu açıkladı. Ülkede resmi verinin bulunmaması kadın derneklerin büyük rolünü gün yüzüne çıkardı.

Belçika'da 2018 yılında 37 kadın cinayeti işlenirken, ülkede kadınların polise yaptığı şikayet "yeterince kanıt ve tehlike bulunmadığı" gerekçesiyle işleme konmuyor. 2019 yılında 20'den fazla kadın cinayetinin işlendiği ülkede bu sayı 2020 yılının Ocak-Ekim ayları arasında 14 olarak kaydedildi.

Belçika Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Bakanı Sarah Schlitz, yazılı olarak yaptığı açıklamada "2021 yılının Ocak ayından 19 Mart tarihine kadar 8 kadın cinayeti ve 6 bebek cinayeti işlendi. Bu veri, önceki yılların ortalamasının 2 katından daha yüksek bir orana tekabül ediyor" dedi. Schlitz, karantina, okulları kapatılması ve sokağa çıkma yasağı gibi Covid-19 ile mücadele önlemlerinin evlerdeki şiddeti büyük ölçüde artırdığını vurguladı.

Covid-19'un yayılmasını sınırlamak için uygulanan kısıtlamalar sırasında aile içi şiddetin artma eğiliminde olduğunu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da Covid-19 mücadelede karantina sırasında aile içi şiddet mağduru kadınlardan gelen çağrılarda yüzde 60'a kadar artış kaydetti.

DERNEKLER'İN BÜYÜK ROLÜ

Resmi olarak yetkililer tarafından kadına yönelik şiddete ilişkin derlenmiş ve ayrıştırılmış çok az veri bulunması derneklerin büyük önemini ortaya çıkarıyor. Stop Feminicide (Kadın Cinayetlerini Durdur) Derneği, basında yer alan kadın şiddeti ve kadın cinayetlerini haberleri listeleyerek kadın cinayetleriyle ilgili belirli bir veri tabanı oluşturmak için çalışıyor. Dernek tarafından yapılan açıklamada "Sadece basın makalelerinin sayımı yoluyla, Belçika'da 2021'in başından beri en az 8 kadın cinayet kurbanı oldu. 2020'de bu sayı en az 24 idi" ifadeleri kullanıldı.

RESMİ VERİ BULUNMUYOR

Belçika'da kadın şiddetine ilişkin resmi verilerin yalnızca polis tarafından mağdurların yaptığı şikayeti kapsıyor. Kadın cinayetlerinin Ceza Kanunu ve polis veri tabanında yer almaması, kadın cinayetlerinin "fiziksel bütünlüğe karşı suçlar", "suikast" veya "cinayet" kategorilerinde sayılmasına neden oluyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, Belçika'da her yıl 45 bin kadına yönelik şiddete bağlı şikayet dosyası açılıyor. Bu şiddet olaylarının 25 bini aile içi şiddet olarak gerçekleşiyor. Ancak ülkede pandeminin de etkisiyle birçok kurum etkin ve verimli çalışamadığı için güncel veriler derlenemiyor.

(Melike Yazır/İHA)

Koronavirüs, Belçika, Ocak, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belçika'da 2021 yılında kadın cinayeti 2 katına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs Trabzon'u karıştırdı! CHP ve MHP il başkanları karşı karşıya geldi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs Trabzon'u karıştırdı! CHP ve MHP il başkanları karşı karşıya geldi         
12:52
Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor         
12:06
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu         
11:48
Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi         
11:42
İsrail'den akılalmaz hata! Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar İsrail'den akılalmaz hata! Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar         
11:27
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit!         
10:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Yoldan geçenlere aldırış etmedi, ''örümcek adam'' gibi tırmandığı binadan ne bulduysa çaldı! Şaşkına çeviren olay kamerada Yoldan geçenlere aldırış etmedi, ''örümcek adam'' gibi tırmandığı binadan ne bulduysa çaldı! Şaşkına çeviren olay kamerada         
09:31
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 13:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da 2021 yılında kadın cinayeti 2 katına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei