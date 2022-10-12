Belçika'da 21 "refakatsiz sığınmacı çocuk" geceyi sokakta geçirmeye terk edildi - Son Dakika
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Belçika'da 21 "refakatsiz sığınmacı çocuk" geceyi sokakta geçirmeye terk edildi

12.10.2022 12:07
Belçika'da 21 "refakatsiz sığınmacı çocuk" geceyi sokakta geçirmeye terk edildi

Belçika'da 18 yaşın altında olması nedeniyle "refakatsiz sığınmacı çocuk" kategorisindeki 21 kişi, barınacak yer gösterilmediği için sokakta yatmak zorunda kaldı.

Belçika'da 18 yaşın altında olması nedeniyle "refakatsiz sığınmacı çocuk" kategorisindeki 21 kişi, barınacak yer gösterilmediği için sokakta yatmak zorunda kaldı.

Sığınmacıların kabulünden sorumlu federal kuruluş Fedasil'in barınak bulmamasıyla ilgili bir yılı aşkın süredir devam eden kriz, son haftalarda sığınma başvurularının artmasıyla yeniden tırmandı.

18 yaş altı 21 kişiyle ilgili son olarak dün yaşanan gelişme, Belçika medyasında geniş yer buldu.

"Caritas International Belgium" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 19.30. 21 refakatsiz çocuk için barınak bulunmadığını not ediyoruz. Bu gece sokakta uyurlar." ifadelerini kullandı.

Flamanca yayın yapan ulusal kanallardan VRT, "Refugee Work Flanders" isimli STK'nin Direktörü Tine Claus'un "Derin bir krizdeyiz. Acil barınak oluşturmak için acil önlemler gerekiyor." tespitine yer verdi.

Fransızca yayın yapan ulusal kanallardan RTBF haberinde, aynı kuruluşun sorumlularından Thomas Willekens'in 43 çocuğun sığınma başvurusunda bulunduğu ve bunlardan 21'inin Fedasil tarafından kabul edilmediği sözlerini kullandı.

İngilizce yayın yapan Brussels Times, Fedasil'in görevini yerine getirmemesi nedeniyle 4 bin 500'den fazla kez suçlu bulunmasına rağmen, binlerce insanın sokağa terk edilmesinin önüne geçemediğini vurguladı.

Sığınmacı kabulü krizi

Ülkede uzun süredir sığınmacıların kabulüyle ilgili kriz yaşanıyor.

Sorumlu federal ajans Fedasil'in, AB'nin başkenti konumundaki Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde oluşan ve gece gündüz süren uzun kuyruklar, sorunu gözler önüne seriyor.

Mülteciler ve Yabancılar için Koordinasyon Girişimlerinin (CIRE) Direktörü Sotieta Ngo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar dondurucu soğukta geceyi sokakta geçiriyor. Belçika hukukunda alternatif bir çözüm var. Belediyelerin yerel yardım sistemleri devreye sokulabilir ama siyasi istek yok. Belçika, mülteciler için 'çekici' hale gelmek istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

CIRE'nin de aralarında olduğu Belçika'da önde gelen 10 STK, meseleyi mahkemeye taşımıştı.

Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, 19 Ocak'ta, söz konusu STK'lerin başvurusu üzerine Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin avro ceza ödemesine hükmetmişti.

Ukraynalılara ayrıcalık

Öte yandan Belçika, Ukraynalıların kayıtlarını hızla yapmalarına imkan vermiş, ardından bu kişilere oturum ve çalışma izni ile eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı tanımış ayrıca sosyal refah, barınma ve geçim yardımları gibi imkanlar sağlamıştı.

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Kaynak: AA

Twitter, Belçika, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Belçika'da 21 "refakatsiz sığınmacı çocuk" geceyi sokakta geçirmeye terk edildi - Son Dakika
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