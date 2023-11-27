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Belçika'da 30 Okulda Bomba İhbarı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

Belçika'da 30 Okulda Bomba İhbarı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Belçika'da başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde polis tarafından alınan bomba ihbarı nedeniyle yaklaşık 30 okulda bir gün eğitime ara verildiği duyuruldu. Valonya-Brüksel Federasyonu İletişim Direktörü Cecile Marquette, bu tür ihbarların son haftalarda arttığını ve kararın sadece tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

Belçika\'da 30 Okulda Bomba İhbarı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
27.11.2023 - 13:03,  Güncelleme: 14:03
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Belçika'da başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde polis tarafından alınan bomba ihbarı nedeniyle yaklaşık 30 okulda bir gün eğitime ara verildiği duyuruldu. Valonya-Brüksel Federasyonu İletişim Direktörü Cecile Marquette, bu tür ihbarların son haftalarda arttığını ve kararın sadece tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

30 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Belçika basınında yer alan bilgilere göre, başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde polis dün akşam bomba ihbarı aldı. Farklı derecelerdeki 30'a yakın okulda bir gün eğitime ara verildi.

SON HAFTALARDA İHBARLAR ALINDI

Valonya-Brüksel Federasyonu İletişim Direktörü Cecile Marquette, son haftalarda okullara yönelik bu tür ihbarların alındığını, kararın yalnızca tedbir amaçlı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Güvenlik, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Belçika'da 30 Okulda Bomba İhbarı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da 30 Okulda Bomba İhbarı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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