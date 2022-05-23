Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek - Son Dakika
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Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek

23.05.2022 11:18
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek

Belçika'da kullanım ömrü tamamlanmak üzere olan 436 bin doz Kovid-19 aşısının atılacağı bildirildi.

Belçika'da kullanım ömrü tamamlanmak üzere olan 436 bin doz Kovid-19 aşısının atılacağı bildirildi.

Belçika'nın Le Soir gazetesinin haberine göre, 31 Mayıs'ta kullanım süresi bitecek olan AstraZeneca üretimi aşıların çöpe gitmesiyle salgının başından beri ilk kez bu kadar çok miktarda aşı atıl kalacak.

Temmuz ayında da Moderna firmasının ürettiği 790 bin doz, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen 90 bin doz aşının son kullanma ömrünün dolacağı belirtildi.

Belçika'da bugüne kadar kullanılamayan aşıların oranı yüz binde 5 civarındaydı. 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 25,3 milyon doz aşı yapıldı.

Belçika'da 2021'in bahar aylarında hızlı bir aşılama kampanyası başlamış, 2021 sonu ve 2022 başında da takviye dozlar yapılmıştı. Bu yılın şubat ayından sonra aşılamalar oldukça yavaşlamıştı.

Fransa'da da geçen ay 3,6 milyon doz AstraZeneca aşısı kullanım süresi bittiği için çöpe gitmişti.

Fransız Le Monde gazetesinin nisan ayındaki haberinde çoğu gelişmiş ülkelerde olmak üzere dünya genelinde 240 milyon doz aşının son kullanma tarihinin geçtiği, bu aşıların çoğunun imha edilmeleri için Nijerya'ya gönderildiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

AstraZeneca, Belçika, Le Soir, Pfizer, Güncel, Son Dakika

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