Belçika'da 5 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Belçika'da 5 ton kokain ele geçirildi

Belçika'da 5 ton kokain ele geçirildi

13.06.2023 18:00

Belçika'da polis, çalıntı araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 ton kokain ele geçirerek ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Polis ayrıca evlerde yapılan aramada bulunan yüz binlerce euroya el koydu. Belçika'nın Anvers kentindeki limanın, uyuşturucu kaçakçılığının Avrupa'daki merkezi olduğu belirtiliyor.

Belçika'da polis, çalıntı araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 ton kokain ele geçirerek ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı.

5 TON KOKAİN YAKALANDI

Yerel basına göre, Gent kentinde çalıntı araç operasyonu düzenleyen polis, dolandırıcılık şüphesiyle soruşturmayı genişletti. Gent'te pek çok evde arama yapan polis, çok sayıda silah ve 5 ton kokain ele geçirdi. Polis ayrıca evlerde yapılan aramada bulunan yüz binlerce euroya el koydu.

UYUŞTURUCU KAÇAKCILIĞININ AVRUPA'DAKİ MERKEZİ

Belçika'nın Anvers kentindeki limanın, uyuşturucu kaçakçılığının Avrupa'daki merkezi olduğu belirtiliyor. Anvers'in de aynı zamanda Avrupa'da kokainin en yaygın kullanıldığı kentler arasında yer aldığı ifade ediliyor. Belçika ve Hollanda'nın ortak operasyonlarında 2022'de 110 bini Anvers'te olmak üzere 160 ton kokain ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Belçika'da 5 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da 5 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
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