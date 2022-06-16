Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano, ülkede 52 maymun çiçeği vakası tespit ettiklerini, bunların 24'ünün başkent Brüksel , 24'ünün Flamanca ve 4'ünün de Fransızca konuşulan bölgede olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belçika'da 52 maymun çiçeği vakası görüldü - Son Dakika

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