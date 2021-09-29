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Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek - Son Dakika

Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek

29.09.2021 18:05
Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek, System.String[]

Belçika'da, 65 yaş üstündeki kişilerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşılardan üçüncü takviye doz yaptırabilmesi kararı alındı.

Belçika'da, 65 yaş üstündeki kişilerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşılardan üçüncü takviye doz yaptırabilmesi kararı alındı.

Federal ve bölgesel hükümetlerin sağlık bakanlarının toplantısında alınan karara göre, daha önce hangi aşıyı yaptırdığına bakılmaksızın 65 yaş ve üstündeki kişilere yıl sonuna kadar üçüncü doz olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna firmalarının mRNA aşılarından uygulanacak.

Üçüncü doz aşılar, AstraZeneca veya Johnson and Johnson aşılarından yaptıranlara ikinci dozu oldukları tarihten 4 ay sonra vurulacak. Daha önce Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısı olanlar ise son dozdan 6 ay sonra üçüncü hatırlatma dozu imkanına sahip olacak.

Belçika'da şu anda çeşitli nedenlerle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere üçüncü doz aşılar uygulanabiliyor.

Salgında son durum

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 73'ü tam aşılı durumda. Ülkede 18 yaş üzerinde bu oran ise yüzde 85.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

Vaka sayılarının haftalardır 2 bin civarında seyrettiği ülkede, günde ortalama 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Hastanelerde 702 kişi Kovid-19 tedavisi görürken bunların 207'si yoğun bakım ünitelerinde bulunuyor.

Belçika'da salgının başından bu yana 1,2 milyon vaka tespit edildi, 25 bin 581 kişi yaşamını yitirdi.

AstraZeneca, Belçika, Moderna, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek - Son Dakika
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