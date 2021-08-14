Üye Girişi
Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu - Son Dakika

Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu

14.08.2021 09:55

Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu Beyin ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Aslıhan Bataray: "Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok" Belçika'da yaşayan ve iki yıl önce geçirdiği ani bir baygınlık sonrası beyninde tümör olduğu saptanan ardından...

Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu

Beyin ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Aslıhan Bataray:

"Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok"

ELAZIĞ - Belçika'da yaşayan ve iki yıl önce geçirdiği ani bir baygınlık sonrası beyninde tümör olduğu saptanan ardından bir türlü tedavi edilmeyen Aslıhan Bataray (42), şifayı Elazığ'da buldu. Başarılı bir ameliyat sonrası 4 günde sağlığına kavuşan Bataray, "Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Ailesiyle birlikte uzun yıllar önce Belçika'ya göç eden 42 yaşındaki Aslıhan Bataray, iki yıl önce geçirdiği bir baygınlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucunda Bataray'ın beyninde tümör olduğu saptandı. İlk etapta ilaç tedavisi alan Bataray'a ameliyata girmesi durumunda 'Tansiyonunuz düşük" ve "Biz sizi bu şekilde ameliyat edersek masada kalırsınız" denildi. Bunun üzerine araştırmalara giren Bataray ve ailesi Elazığ Mediline Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Duranel ile iletişime geçerek Türkiye'ye geldi. Burada çekilen MR sonucunda Bataray'ın beyninde iyi huylu bir tümörün olduğu ve bunun ameliyat ile tedavi edilebileceği söylendi. Op. Dr. Duranel ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan ve 4 gün içinde taburculuğu planlanan genç gurbetçi, "Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok" diyerek doktorlara teşekkür etti.

Geçirdiği baygınlık sonucu hastalığını öğrendi

Hastalığını bir baygınlık sonrası öğrendiğini dile getiren Aslıhan Bataray, "Belçika'dan geldim ve burada beyin ameliyatı geçirdim. İki yıl önce beynimde bir tümörün varlığından bahsettiler. Hastalığım, bir bayılma sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıktıktan sonra bana ilk başta takip edip ondan sonra ameliyata doğru gideceğiz ve beni buna hazırlayacaklarını söylediler. Sonrasında ise 'Tansiyonunuz düşük, biz sizi bu şekilde ameliyat edersek masada kalırsınız' dediler. Orada ameliyat olmak için çok tereddütlerim vardı" diye konuştu.

"Türk hekimleri gibisi yok"

Başarılı bir ameliyat sonrası sorunlarından kurtulduğunu belirten Bataray, "Buraya geldiğimizde özel bir hastanede doktora göründüm ve MR çektirdim. Ondan sonra da Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Duranel hocayı buldum. Onunla görüştüm, ikna oldum ve ameliyatımı oldum. Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan çıktığımdan beri baş dönmem, halsizlik ve rahatsızlığım hiç oluşmadı" şeklinde konuştu.

Ameliyat Belçika'da yüksek riskli olarak belirtilmiş

Hastanın Belçika'dan geldiğini belirten ve sağlık sorunları hakkında bilgi veren Op. Dr. Muhammet Duranel ise "Hastamız, uzun zamandan beri baş ağrıları şikayeti, ara ara bayılma nöbetleri tarif ediyor. Hastamıza Belçika'da da ameliyat önerilmiş fakat oldukça yüksek düzeyde riskli olduğu söylenmiş. Kendisine estetik açıdan da sıkıntılı bir ameliyat olabileceği söylenmiş. Hastamız Türkiye'ye geldiği zaman başka bir yerde özel hastanede MR çektiriyor, daha sonrasında ise bana danışmak için geldiler. MR'I gördükten sonra kendisine ameliyat kararı verdim. Ameliyatının çok zor olmadığını, bir beyin tümörünün olmasına rağmen tümörün lokalizasyon itibariyle hastaya ciddi sıkıntı oluşturmayacağını ve tümörün iyi huylu olduğunu söyledim. Hastamız bize itimat etti ve ameliyatını yaptık. Ameliyattan sonra bugün 4'üncü günümüz, kontrol amaçlı bir gün yoğun bakımda beklettikten sonra servise aldık. Şuanda her şey yolunda gidiyor. Büyük ihtimalle hastamızı yarın ya da öbür gün taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu
Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu
Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu
Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu

Belçika, Elazığ, Tümör, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta sel böyle gelmiş 11:06 Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta sel böyle gelmiş Sel felaketinde korkutan rakam! 10:35 Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında 10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun 09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 09:02 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü 23:14 Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar 22:31 Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar

Son Dakika Haberleri
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:32 Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
10:05 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun
09:19 Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi ve kızının babası için uzaklaştırma kararı aldırdı
09:01 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
08:54 Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı         
10:32
Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş         
10:06
Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun         
09:06
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu         
22:58
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 11:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement