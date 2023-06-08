Belçika'da annenin arabada unuttuğu bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Belçika'da annenin arabada unuttuğu bebek yaşamını yitirdi

Belçika'da annenin arabada unuttuğu bebek yaşamını yitirdi

08.06.2023 13:40

Belçika'nın Charleroi kentinde bir anne, hastanenin kreşine bırakması gereken 6 aylık bebeğini arabada unuttu. Bebek, çevredekiler tarafından fark edildiğinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Charleroi kentindeki Saint-Joseph de Gilly hastanesi çalışanı anne, bebeğini hastanenin kreşine bırakmak yerine arabada unuttu. 6 aylık olduğu belirtilen bebek, 17.30 sularında çevredekiler tarafından fark edildi.

GÜNEŞİN ALTINDAKİ ARABADA KAPALI KALDI

Polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti ancak tetkikler neticesinde sabah saatlerinden itibaren güneşin altında arabada kapalı kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • selma doğru: Başka şeylere gelince unutmazlar. Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Charleroi, Belçika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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