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Belçika'da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda'da bulundu - Son Dakika

Belçika'da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda'da bulundu

18.01.2022 13:02
Belçika'da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda'da bulundu

Belçika'da kayıp olduğu bildirilen 4 yaşındaki erkek çocuğunun cansız bedeni Hollanda'da bulundu.

Belçika'da kayıp olduğu bildirilen 4 yaşındaki erkek çocuğunun cansız bedeni Hollanda'da bulundu. Şüpheli bakıcı Dave de Kock, cesedin bulunduğu bölgeye 120 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Belçika'da geçtiğimiz hafta kayıp olan 4 yaşındaki Dean Verberckmoes'un cansız bedeni Hollanda'nın Zeeland bölgesindeki Neeltje Jans Adası'nda bulundu. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, çocuğun 34 yaşındaki bakıcısı Dave de Kock'un ise cesedin bulunduğu bölgenin yaklaşık 120 kilometre kuzeydoğusundaki Meerkerk kasabasında yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Küçük çocuğun ailesi bakıcının Dean'i eve bırakmaması üzerine polise kayıp başvurusunda bulunmuş ve geniş çaplı arama başlatılmıştı. Belçikalı yetkililer, bakıcı ve çocuğun sınırı geçmiş olmasından şüphelenildiği gerekçesiyle Hollanda'da arama çalışması yapılmasını talep etmiş ve güvenlik güçleri harekete geçmişti. Kock ve Dean son olarak Çarşamba günü Belçika'nın Sint Niklaas kentinde görülmüştü.

Dean'in annesi Elke Verberckmoes daha önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Dave de Kock'un iki çocuğuna da düzenli olarak baktığını ve çocukların bakıcılarıyla iyi vakit geçirdiklerini ifade etmişti.

BAKICI 2 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞU DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Belçikalı savcılar, Dave de Kock'un daha önce 2 yaşındaki bir çocuğu öldürmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Aralık 2018'de cezasının sona erdiğini açıklamıştı. Anne Verberckmoes Belçika basınına yaptığı açıklamada, Dave de Kock'un hapis cezası aldığını ancak suçunu bilmediğini söyledi. Verberckmoes, "Başka bir çocuğun ölümü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bilmiyordum. Suçlu olduğunu ve hapiste olduğunu biliyordum ama nedenini bilmiyordum. Bana bunu söylemedi. Sadece masum olduğunu söyledi. Ona güvenmiştim. Bir şeyler sakladığı hissine hiç kapılmadım. Tüm bunları ancak arama başlatıldıktan sonra öğrendim. Sonra aniden geçmişi hakkında yazılar gönderildi. Şok olmuştum. Bunu bilseydim, çocuklarım konusunda ona asla güvenmezdim" dedi.

(İHA)

Belçika'da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda'da bulundu
Belçika'da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda'da bulundu
Belçika'da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda'da bulundu

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Hollanda, Belçika, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belçika'da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda'da bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda'da bulundu - Son Dakika
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