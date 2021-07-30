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Belçika'da aşırı sağ "ciddi tehdide" dönüşüyor - Son Dakika

Belçika'da aşırı sağ "ciddi tehdide" dönüşüyor

30.07.2021 12:38
Belçika'da aşırı sağ

Belçika'da "aşırı sağcı" ideolojinin ve hareketlerin zemin kazandığı ve giderek "alarm verici seviyede", ciddi tehdide dönüştüğü bildirildi.

Belçika'da "aşırı sağcı" ideolojinin ve hareketlerin zemin kazandığı ve giderek "alarm verici seviyede", ciddi tehdide dönüştüğü bildirildi.

Belçika'da tehdit analizi yapan devlet kurumu OCAD'ın raporundaki bilgiler, ülkede Flamanca yayın yapan de Morgen gazetesinde yayımlandı.

Raporda, ülkede aşırı sağ ideolojinin çok ciddi yükselişte olduğu, giderek zemin kazandığı ve özellikle internetin, aşırıcı fikirlerin yayılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

İnternetin bu tür aşırı sağ ideolojilerin buluşma noktası haline geldiği vurgulanan raporda, fanatik ırkçılık ve komplo teorilerinin yayılması için özellikle alaycı şakaları içeren videolar ve resimlerin yaygın kullanıldığına dikkat çekildi.

Raporda, aşırı sağcıların diğer tehlikeli ağlara göre internette daha görünür olduğu, bunun da gençlerin aşırı sağ propagandaya daha kolay maruz kalmasına yol açtığı vurgulandı.

Belçika'daki aşırı sağcı tehdidin, Jürgen Conings isimli askerin birliğindeki ağır silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğu kaydedildi. Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle ortadan kaybolan aşırı sağcı Conings, bir ay süren aramaların sonunda ölü bulunmuş, bunun ardından Conings'e destek veren sosyal medya paylaşımlarında artış görülmüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın savunduğu ideolojinin de Belçika'da hala yer bulduğu, ancak DEAŞ gibi örgütlerin kontrol ettiği terör hücrelerinin ve yabancı terörist savaşçıların artık ana endişe kaynağı olmadığı aktarılan raporda, bunun yerine radikalleşen ve "yalnız hareket eden" kişilerin endişe yarattığı kaydedildi.

Irkçılık, Belçika, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da aşırı sağ 'ciddi tehdide' dönüşüyor - Son Dakika


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