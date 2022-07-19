Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi - Son Dakika
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Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

19.07.2022 16:52
Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

Belçika'da çeşitli bölgelerde 40 dereceye varan sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilirken, ülke genelinde turuncu kod uygulanıyor.

Belçika'da çeşitli bölgelerde 40 dereceye varan sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilirken, ülke genelinde turuncu kod uygulanıyor.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, bugün için tahminlerin 40 dereceye varması nedeniyle Batı Flanders ve Hainaut kentlerinde kırmızı alarm verildiği duyuruldu.

Ülkenin geri kalanında ise turuncu alarm verilerek, sık sıvı alımı, hafif yiyecekler ve giyecekler tercih edilmesi, ısıyı dışarıda tutmak için kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gibi uyarılar yapıldı.

Tahminler, yarından sonra sıcaklıkların 10 derece civarında düşeceğini gösteriyor.

Belçika da geçen yıl temmuzda ise 39 kişinin yaşamına mal olan sel felaketi yaşanmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi - Son Dakika

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