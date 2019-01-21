Son Dakika Haberleri: Belçika'da Ayrılıkçı Parti, Koalisyon İçin 'Konfederalizm' Şartı Koştu

Belçika'da Ayrılıkçı Parti, Koalisyon İçin 'Konfederalizm' Şartı Koştu

2 saat önce

Belçika'da Göç Yasasına karşı çıkarak koalisyondan ayrılan aşırı sağcı Yeni Flaman Çıkarları (N-VA) Partisi, koalisyon için "Konfederalizm" şartı koştu.

Belçika'da Ayrılıkçı Parti, Koalisyon İçin 'Konfederalizm' Şartı Koştu, System.String[]
Belçika'da Göç Yasasına karşı çıkarak koalisyondan ayrılan aşırı sağcı Yeni Flaman Çıkarları (N-VA) Partisi, koalisyon için "Konfederalizm" şartı koştu.

Geçtiğimiz Aralık ayında koalisyondan ayrılan Eski İçişleri Bakanı Jan Jambon, Yeni Flaman Çıkarları (N-VA) Partisi olarak siyasi hedefin konfederalizm olduğunu açıkladı. Basına verdiği demeçte Federal Hükümet Başbakanlığına aday olduğunu açıklayan Jan Jambon, en tepede sorumluluk almak istediğini vurguladı.

Jambon: "Konfederalizm şart"

Yer alacakları koalisyonun konfederalizmin kapılarını açması gerektiğine vurgu yapan Jambon, "Konfederalizm bizim programımızda var. Bu devletin en iyi şekilde yönetilebilmesi için yapısını yeniden uyarlamamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere partimiz konfederalizm konusunu beş yıl boyunca askıya almıştı" şeklinde konuştu. Ülkenin Valon bölgesinden aday çıkarmayacağını açıklayan Jambon, tek amaçlarının Flaman bölgesinin özerkliği olduğunun altını çizdi.

Belçika'nın siyasi görünümü

Belçika Krallığı, 1831 Anayasasıyla üniter devlet yapısıyla kurulmuş olmasına karşın, 1970, 1980, 1988/89, 1993, 2001 ve son olarak 2011 yıllarında gerçekleştirilen anayasal reformlarla daha federal bir yapıya yönelmiştir. Ülkede her biri ayrı yasama organınca denetlenen 6 hükümet bulunmaktadır:

Federal Hükümet, Flaman Hükümeti, Valonya Hükümeti, Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti, Fransız Toplumu Hükümeti, Alman Toplumu Hükümeti. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Hükümet, Belçika, Politika
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