Belçika'da binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi - Son Dakika
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Belçika'da binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi

6 saat önce

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi.

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi.

Kentte 1987 yılından bu yana yapılan "Nieuwjaarsduik (Yeni Yılda Dalış)" adlı etkinliğe, izleyicilerle beraber yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe, bazı Belçikalılar, ilginç kostümleri ile katıldı.

Katılımcılar denize girmeden önce sahilde ısınma hareketleri yaptı. Bu sırada ilginç görüntüler kaydedildi. Saat 15.00'i gösterdiğinde verilen işaretle aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce kişi, yaklaşık 200 metrelik bir mesafeden denize doğru koşmaya başladı.

Dondurucu soğukta denize girenlerden bazıları hemen çıkarken bazıları ise suda daha fazla kalmayı tercih etti.

Etkinlik sırasında en az 6 ambulans hazırda bekletildi. Katılımcıların denizde fazla açılmasının ve boğulmaların önüne geçmek için polis ve sahil koruma ekipleri önlem aldı.

Belçika'da binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi

Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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