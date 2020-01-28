Belçika'da bir firma çalışanlarına "süresiz ücretli izin" verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Belçika'da bir firma çalışanlarına 'süresiz ücretli izin' verecek - Son Dakika Ekonomi

Belçika'da bir firma çalışanlarına "süresiz ücretli izin" verecek

6 saat önce

Belçika'da tercüme alanında faaliyet gösteren Jonckers firması, mart ayından itibaren çalışanlarına süresiz ücretli izin hakkı vereceğini bildirdi.

Belçika'da bir firma çalışanlarına

Belçika'da tercüme alanında faaliyet gösteren Jonckers firması, mart ayından itibaren çalışanlarına süresiz ücretli izin hakkı vereceğini bildirdi.

Belçika yerel medyasında yer alan habere göre, 10 ülkede 172 çalışanı bulunan Jonckers firması, çalışanlarını rahatlatmak, iş yerinde uzun süreli devamsızlıkları gidermek ve yetenekli iş gücüne cazip çalışma şartları sunmak için yeni bir program başlattı.

Buna göre, mart ayından itibaren şirket çalışanları 20 günlük zorunlu yıllık izinlerine ilave olarak süresiz ücretli izin alabilecek.

Özellikle tercüme için yazılım geliştiren personel istihdam eden firma, söz konusu uygulamayla çalışanlarının başka firmalara geçişini engellemeyi amaçlıyor.

Söz konusu sektördeki yazılımcıların yıllık ücretleri 400 bin avroyu buluyor.

Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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