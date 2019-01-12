Son Dakika Haberleri: Belçika'da Bir Sarı Yelekli Hayatını Kaybetti

Belçika'da Bir Sarı Yelekli Hayatını Kaybetti

15 dakika önce

Belçika ve Hollanda arasında eylem yapan Sarı Yelekliler arasında bulunan bir kişi kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Belçika'da Bir Sarı Yelekli Hayatını Kaybetti, System.String[]
Belçika ve Hollanda arasında eylem yapan Sarı Yelekliler arasında bulunan bir kişi kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon şoförü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Belçikalı Sarı Yelekliler'in dün gece saatlerinde gerçekleştirdiği eylem ölümle bitti. Belçika ve Hollanda arasındaki Liege'den Hollanda'nın Maastricht kentinde giden E25 otobanında Visé çıkışında eylem yapan yaklaşık 30 kişilik eylemci grubun arasına kamyon daldı. Kaza sonucu 50 yaşındaki Belçikalı Roger B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi ise yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Liege savcısı soruşturma başladı

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen Liege Savcısı Catherine Collignon, olay hakkında soruşturma başlattı. Visé Belediye Başkanı Viviane de Vries de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza hakkında açıklamada bulunan Vries, "Polis kamyon şoförünü 'az ileriye git ve orada ifadenizi alacağız' demiş. Polisin kamyon şoförünü bekle dediği alana varınca kamyon şoförünün uzaklaştığı görülmüş. Kamyon şoförü aranıyor" dedi.

Collignon ise, "Kamyon şoförün Sarı Yelekliler'e çarptığının farkında olmadığını düşünüyorum. ya da can korkusu nedeniyle kaçtı" dedi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Hollanda, Belçika, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi Sevdiği Kızı Alamadığı İçin Beş Kişiyi Öldüren Katilin Yargılanmasına Başlanıldı

İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı Terör Örgütü PKK'nın Elebaşlarının Gerçek Yüzü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:07:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da Bir Sarı Yelekli Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]