Belçika'da Bir Türk Yılın Kuaförü Seçildi

Belçika'da düzenlenen The Hair Games adlı yarışmada Sevda Durakan yılın kuaförü seçildi.

Belçika'da düzenlenen The Hair Games yarışmasında yılın kuaförü Sevda Durakan seçildi. Yıllar süren tecrübesi ve New York, Londra, Amsterdam ve Nice'deki eğitimleriyle Sevda Durukan, diğer saç uzmanlarını eğitmek, yeni koleksiyonlar tasarlamak ve öğrenmek için mükemmel bir kuafördür olduğunu ispatladı. Durakan, yeni saç stilleri oluşturmak için geliştirdiği kesim ve renk teknikleri konusunda uzmanlaştığını da kanıtladı. The Hair Games yarışması hakkında İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Durakan, "The Hair Games yarışmasında yılın en iyi başarılı kuaför yarışmasını katılarak Türkün her alanda da başarılı olabileceğini ispatlamış oldum. The Hair Games yarışmasında podyumda, moda çekimlerinde ve aynı zamanda salon uygulamalarında kullanılabilecek saç stilleri-değiştirilmiş, günlük portatif versiyonda olsa da kendini ispatlamak hiç de kolay değil. New York, Londra, Amsterdam ve Amsterdam'da yılların verdiği deneyim, ek eğitim ve öğretim yeteneklerimi geliştirmek ve saygın bir saç toplama tasarımcısı olmak isteyen saç profesyonelleri için mükemmel bir öğretmen olduğumu kanatlanmış oldum" dedi.



Saç kesimleri



Çarpıcı, son teknoloji saç kesimleri ve stiller oluşturmak için birleştirdiği, geliştirdiği, yenilediği kesim ve renk teknikleri konusunda uzmanlaşan Durukan'ın modaya uygun podyum işlerine uyan saç stilleri, moda çekimleri, ancak normal müşterilerle günlük salon pratiğinde bazı ticari modifikasyonlarla da kullanılabilir. Durakan, "The Hair Games yarışmasında ve çok sayıda tanınmış ulusal ve uluslararası yarışmada, üst düzey yeteneklerimizi üst seviyelere çıkarmaya zorluyoruz. Hepsinden önemlisi, 'Yılın Kuaförü' basına ve halka tanıtılıyor. Coiffure.org tarafından düzenlenen The Hair Games, yarışması kuaförlük mesleğini iki gün boyunca spot altına koyuyor, çünkü en yeni trendler, teknikler ve en yeni ürünler sunulmak isteniyor. Ek olarak, kuaförleri Avrupa'da en iyi hale getiren çok çeşitli eğitim kurslarına da odaklanıyor. Coiffure.org, WorldSkills Belçika ile birlikte teknik ve el ile yapılan meslekler için Dünya Şampiyonası kapsamında ulusal ön seçim düzenlemektedir. Bu prestijli yarışma, 2019 Ağustos'unda Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek. Finalde yer almak için adaylar, üç test sırasında en iyi teknik ve sanatsal becerilerini göstermek zorundadır. ve ben Belçika'da birinci gelerek kendimi ispatlamış oldum" dedi.



Şöhret Duvarı



'Şöhret Duvarı' profesyonel kuaförlerin fotoğraf yarışmasıdır. Her kuaför adaylığa başvurabiliyor. "Profesyonel bir jüri, The Hair Games yarışmasında ziyaretçilerine oy kullanma şansı vermek için iyi düşünülmüş bir seçim yapıyor" diyen Durakan, "Aynı zamanda uluslararası jüri üyelerinin puanlarıyla ilk 3 yarışmacı belirleniyor. The Hair Games yarışması her şirketten, markayı temsil eden ve 'Yılın Kuaförü' unvanı için yarışan her ürün markası için sanatsal bir elçi belirlemesini istiyor. Her katılımcı dört saç modeli kategorisinde yarıştı. Bunlar bayan kesim, erkek kesim, renk ve avangard. Bu kreasyonlarda Vincent Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi sanat eserinden ilham alındı" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

