Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek

17.06.2022 18:10
Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek

Belçika'da çalışanları memnun edecek bir anlaşama imzalandı. Koalisyon hükümetini oluşturan partiler tarafından oluşturulan yeni yasaya göre ülkede çalışma günü 4'e indirildi. Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu.

Belçika'daki koalisyon hükümetinin bugün üzerinde uzlaşmaya vardığı "iş gücü reformu" çalışanların haklarıyla ilgili çeşitli konularda yenilikler içeriyor. Anlaşmayla daha önce de kabul gören ve çalışanlara iş saatlerini günlük 10 saate çıkararak haftada 4 gün çalışma imkanı veren teklif üzerinde nihai uzlaşı sağlanmış oldu.

MESAİ DIŞINDA KARŞILIK VERMEME HAKKI TANINDI

Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu. Hükümetin iş gücü reform paketinde ayrıca istihdamın 2030'da yüzde 80'e çıkarılması hedefine yönelik bazı düzenlemeler de yer aldı.

GECE MESAİSİ DE DÜZENLEMEYE DAHİL EDİLDİ

Bu kapsamda internetten satış uygulamaları için çalışanların haklarının artırılması, çalışanların ilave eğitim hakkı, e-ticaret alanında çalışanlara gece çalışması gibi esnek mesai hakkı gibi yenilikler de reform paketinde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Ryanair'in Belçika'daki çalışanları greve gidiyor Ryanair'in Belçika'daki çalışanları greve gidiyor Brüksel Havayolları çalışanları 3 gün boyunca grev yapacak! Seferlerde aksamalar yaşanabilir Brüksel Havayolları çalışanları 3 gün boyunca grev yapacak! Seferlerde aksamalar yaşanabilir
Kaynak: AA

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:24:48. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement