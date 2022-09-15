Belçika'da iki Türk'e "gelecek vadeden bilim insanı" ödülü - Son Dakika
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Belçika'da iki Türk'e "gelecek vadeden bilim insanı" ödülü

15.09.2022 22:22
Belçika'da iki Türk'e "gelecek vadeden bilim insanı" ödülü

Belçika'da çalışmalarını yürüten Türk bilim insanları araştırmacı kimyager Sibel Üğdüler ile nörolog Çağatay Aydın, "gelecek vadeden bilim insanı" seçildiler.

Belçika'da çalışmalarını yürüten Türk bilim insanları araştırmacı kimyager Sibel Üğdüler ile nörolog Çağatay Aydın, "gelecek vadeden bilim insanı" seçildiler.

Belçika ve Hollanda'da yayımlanan Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi'ne bağlı Genç Akademi dergisi ve bilim dergisi EOS Wetenschap, 2013'ten bu yana her yıl Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde "Eos Pipet" ödülleriyle gelecek vadeden genç bilim insanlarını seçiyor.

Bu yıl ödüle layık görülen 5 genç bilim insanı arasında iki Türk bilim insanı Sibel Üğdüler ve Çağatay Aydın yer aldı.

Nörolog Steven Laureys başkanlığında, önde gelen bilim insanları ve bilim gazetecilerinden oluşan bir jüri tarafından ödüle layık görülen araştırmacı kimyager Sibel Üğdüler, Gent Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Üğdüler, plastik ambalajların daha ucuz ve kaliteli bir şekilde geri dönüştürülmesi için geliştirdiği yöntemler sayesinde dereceye girdi.

Katolik Leuven Üniversitesinden nörolog Çağatay Aydın ise internet üzerinden gerçekleştirilen ve 3 bin kişinin katıldığı oylamada oyların üçte birini alarak okuyucu ödülüne layık görüldü.

Aydın'ın araştırması, hangi nöron ağlarının kişinin kendini tanımasına katkıda bulunduğunu ortaya koyarak, şizofreni ve otizm gibi rahatsızlıkların daha ileri düzeyde incelenmesine olanak sağlıyor.

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Kaynak: AA

Hollanda, Belçika, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da iki Türk'e 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü - Son Dakika

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