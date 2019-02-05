Son Dakika Haberleri: Belçika'da Çevre Protestolarına "Komplo" Diyen Bakan İstifa Etti

Belçika'da Çevre Protestolarına "Komplo" Diyen Bakan İstifa Etti

31 dakika önce

Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege, ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Belçika'da Çevre Protestolarına
Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege, ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında, istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "(Çevreci) Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri yok." değerlendirmesinde bulunması tepki çekti.

Haberlerde, bakanın söz konusu söylemlerine ilişkin özür dilemesinin partisi tarafından yeterli bulunmadığı ve bakanın istifa ettiği belirtildi.

Belçika'da iki aydır devam eden çevre protestolarında eylemciler, "hükümetin iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele etmesini" talep ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Belçika, Güncel
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