Belçika'da Çevre Protestolarına "Komplo" Diyen Bakan İstifa Etti
31 dakika önce
Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege, ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.
Belçika
Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege, ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.
Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında, istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "(Çevreci) Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri yok." değerlendirmesinde bulunması tepki çekti.
Haberlerde, bakanın söz konusu söylemlerine ilişkin özür dilemesinin partisi tarafından yeterli bulunmadığı ve bakanın istifa ettiği belirtildi.
Belçika'da iki aydır devam eden çevre protestolarında eylemciler, "hükümetin iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele etmesini" talep ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:07 Kaynak: AA
İYİ Parti'den İstifa Eden Tamer Akkal, AK Parti'ye Geçiyor
AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti
Kripto Para Şirketi Konkordato İlan Etti, 140 Milyon Dolara Ulaşılamıyor
Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki