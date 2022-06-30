Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belçika'da çikolatalarda ikinci salmonella vakası - Son Dakika

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