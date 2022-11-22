Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verdi. Savcının daha önce uyuşturucu kullanma gibi suçlardan sabıkalı zanlı hakkındaki ceza talebini çarşamba bildireceği açıklandı.

Avukat Walter Damen, "Müvekkilim yaşadığı tecavüz olayından sonra psikolojik olarak çok acı çekmektedir. Olay gerçekten korkunç. Müvekkilim ötanazi talebinde bulundu. Son isteği failin en ağır şekilde cezalandırılması. Ötanazinin uygulanması için davanın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde kalan 89 yaşındaki yaşlı kadın, temmuzda 36 yaşındaki bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Olaydan hemen sonra yakalanarak tutuklanan zanlı hakkında açılan davanın ilk duruşması Anvers'teki mahkemede bugün yapıldı. Yaşlı kadının avukatı, mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını istedi.

Kaynak: AA

Anvers, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakımevinde cinsel istismara uğrayan 89 yaşındaki kadın, psikolojik olarak çok acı çektiğini ifade ederek ötanazi istedi - Son Dakika

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