Son Dakika Haberleri: Belçika'da Çocukların Olduğu Araçlarda Sigara İçine Bin Euro Ceza

Belçika'da Çocukların Olduğu Araçlarda Sigara İçine Bin Euro Ceza

28 dakika önce

Belçika'nın Flaman kesiminde çocuklar araç içerisindeyken sigara içene bin euro ceza kesilecek.

Belçika'da Çocukların Olduğu Araçlarda Sigara İçine Bin Euro Ceza, System.String[]
Belçika'nın Flaman kesiminde çocuklar araç içerisindeyken sigara içene bin euro ceza kesilecek.

Belçika'nın Flaman kesiminde bugünden itibaren başlanacak uygulanmaya sonucu çocuklar araç içerisindeyken sigara içene bin euro ceza kesilecek. Belçika'da ilk olarak Flaman Bölge Hükumetinin uygulamaya getirdiği yasağın, araçlarda 16 yaşından küçük çocukların yanında sigara içenlere bin Euro para cezası kesileceği açıklandı. Açıklamada elektronik sigaraların da yasak kapsamına alındığı belirtildi. Tütün bağımlılığına karşı mücadele etmek üzere kurulan ortak platform tarafından konuyla ilgili daha önce yapılan bir açıklamada, araç içinde tüketilen tütünün, dışarıda tüketilen tütünden 40 kat, kapalı alanlarda tüketilen tütünlerden ise 27 kat daha zararlı olduğu, araç içerisinde tamamen yasaklanması gerektiği ifade edilmişti. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

Belçika, Güncel
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