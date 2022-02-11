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Belçika'da Covid-19 tedbir düzeyi kırmızıdan turuncuya geçti - Son Dakika

Belçika'da Covid-19 tedbir düzeyi kırmızıdan turuncuya geçti

11.02.2022 23:32
Belçika'da Covid-19 tedbir düzeyi kırmızıdan turuncuya geçti

Belçika'da hükümet ve sağlık yetkililerinden oluşan Korona virüsle Mücadele Danışma Kurulu (CODECO) yaptığı toplantıda ülkedeki verileri dikkate alarak kırmızı olan tedbir düzeyinin turuncuya çevrildiğini ve bu sayede 18 Şubat'tan itibaren tedbirlerde kısmi yumuşamaya gidileceğini açıkladı.

Belçika'da hükümet ve sağlık yetkililerinden oluşan Korona virüsle Mücadele Danışma Kurulu (CODECO) yaptığı toplantıda ülkedeki verileri dikkate alarak kırmızı olan tedbir düzeyinin turuncuya çevrildiğini ve bu sayede 18 Şubat'tan itibaren tedbirlerde kısmi yumuşamaya gidileceğini açıkladı.

Belçika Korona Virüsle Mücadele Danışma Kurulu, (CODECO) bugün düzenlenen toplantının ardından Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Bölge Başbakanları ile bir basın toplantısı düzenleyerek Covid-19 tedbirleri hakkında alınan yeni kararları açıkladı. Basın toplantısında, 18 Şubat tarihinden itibaren ülkede alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya dönüşeceği açıklanırken ayrıca restoran ve kafelerdeki gece yarısında kapanma sınırının kaldırıldığı, ancak çalışanlar için maske zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

ÇOCUKLARDAKİ MASKE MUAFİYETİ GENİŞLETİLDİ

Belçika'da maske takma zorunluluğu devam ederken sadece 6 yaş altına uygulanan maske muafiyeti 12 yaş altı olarak genişletildi. Toplantıda ayrıca, içeride ve dışarıda düzenlenecek etkinliklerde havalandırma koşullarının garanti edilmesi ve hızlı test uygulamaları tavsiye edilirken, etkinliklerde yeterli mesafe sağlanamıyorsa maske zorunluluğuna dikkat edilmesi önerildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Covid-19 salgını süresince evden çalışmayı zorunlu hale getiren Başbakan Alexander de Croo, ilk kez uzaktan çalışma zorunluluğunun kaldırıldığını ve bu duruma bizzat işyerlerinin karar verme hakkına sahip olduğunu, isteyenlerin fiziki olarak işyerlerine gidip çalışabileceklerini söyledi. Ruh sağlığının desteklenmesi adına işyerlerine toplu etkinlik düzenlemelerini tavsiye eden Başbakan de Croo ayrıca, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini vurguladı.

(Mustafa Ulusoy/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belçika'da Covid-19 tedbir düzeyi kırmızıdan turuncuya geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da Covid-19 tedbir düzeyi kırmızıdan turuncuya geçti - Son Dakika
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