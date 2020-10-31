Belçika'da Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı, tüm mağazalar kapatılıyor - Son Dakika

Belçika'da Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı, tüm mağazalar kapatılıyor

31.10.2020 13:14
Belçika'da Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı, tüm mağazalar kapatılıyor, System.String[]

Belçika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgına karşı alınan tedbirler yeniden sıkılaştırıldı.

Belçika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgına karşı alınan tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Zaruri ihtiyaç ürünlerin bulunduğu mağazalar dışında tüm mağazaların en az 1 ay süreyle kapatılmasına karar verildi. Getirilen yeni tedbirler, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece yürürlüğe girecek.

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar ile mücadele ediyor. Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Belçika'da Covid-19'a yönelik alınan tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Buna göre zaruri ihtiyaç ürünlerin bulunduğu mağazalar dışında tüm mağazaların en az 1 ay süreyle kapatılmasına karar verildi. Yeni tedbirler, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece yürürlüğe girecek ve 1.5 ay süreyle geçerli olacak.

Yeni alınan kararlarla birlikte kapalı durumda olan kafe ve restoranların ardından kuaför salonları gibi tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi. Okulların ise 15 Kasım'a kadar kapalı kalacağı, yüksek öğrenimin tamamen uzaktan eğitimle yürütüleceği belirtildi. Cenazelere katılım 15 kişiye düşürülürken, nikahlar da sadece evlenen çift, iki şahit ve evlendirme memuru ile sınırlandırıldı. Yeni kararlarla ülkenin sınırları kapatılmamakla birlikte yurt dışı seyahatlerinin yapılmamasının ısrarla tavsiye edildiği bildirildi. Ülkede daha önce alınan saat 22.00'den sabah 06.00'ya kadar genel sokağa çıkma yasağı kuralı ise değiştirilmedi. Evde çalışma imkanı olan iş yerleri için evden çalışma zorunlu hale getirildi.

Danışma Kurulu toplantısı sonrası ülkenin Federe Başbakanları ile birlikte basın toplantısı gerçekleştiren Başbakan de Croo, "Güçlendirilen tedbirlerin temel amacı sağlık hizmetlerini mahvetmek değildir. Bu eğriyi hızla düşürmek istiyorsak bu hedef bizim ve sizin elinizde" dedi.

Alınan yeni kararların 13 Aralık'a kadar devam etmesi kararlaştırılırken, Sağlık Bakanlığı'nın oluşturacağı sivil bir ekibin ceza yazma yetkisiyle açık kalacak iş yerlerinin kurallara uyup uymadığını denetleyeceği aktarıldı. Kurallara uymayan şahıslara 250 Euro, kurallara uymayan esnaflara ise 750 Euro para cezası kesilebileceği ifade edildi. - BRÜKSEL

Koronavirüs, Belçika, Karar, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belçika'da Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı, tüm mağazalar kapatılıyor - Son Dakika


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