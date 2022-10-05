Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu - Son Dakika
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Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu

05.10.2022 11:56
Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu

Belçika'da demir yolu ulaşımı çalışanların grevi nedeniyle aksadı, trenlerin dörtte üçü hizmet vermeyi durdurdu.

Belçika'da demir yolu ulaşımı çalışanların grevi nedeniyle aksadı, trenlerin dörtte üçü hizmet vermeyi durdurdu.

Demir yolu sendikaları, federal hükümetin demir yolu bütçesini işçilerin taleplerini karşılayacak şekilde uyarlamaması, personel eksikliği ve kötüleşen çalışma koşullarıyla mücadeleye daha fazla kaynak ayırmaması gerekçeleriyle 24 saatlik grev yapıyor.

Sendikalardan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 10 yıl için demir yolu bütçesi de dahil olmak üzere bütçeler kararlaştırılıyor. Belçika demir yollarına yeterli mali kaynak sağlaması için hükümete baskı yapmalıyız." denildi.

Ülke genelinde toplu ulaşımı ciddi şekilde aksatan grev nedeniyle güneydeki Namur kentinde ve Lüksemburg'da tren seferleri tamamen durdu.

Yerel saatle dün 22.00'de başlayan grev, bugün aynı saatte sonra erecek.

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Kaynak: AA

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu - Son Dakika
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