Son Dakika Haberleri: Belçika'da dev pandanın, ikiz yavrusu oldu
Son Dakika Güncel Haber

Belçika'da dev pandanın, ikiz yavrusu oldu

1 saat önce

Belçika'da bir hayvanat bahçesindeki dev panda, ikiz yavru doğurdu.

Belçika'da dev pandanın, ikiz yavrusu oldu, System.String[]
Belçika'da bir hayvanat bahçesindeki dev panda, ikiz yavru doğurdu.
Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çin'den 2014'te parka geçici olarak verilen "Hao Hao" isimli dev pandanın, bir erkek ve bir dişi olmak üzere ikiz doğurduğu ifade edildi.
Açıklamada, 150 ve 160 gram ağırlığında doğan yavru pandaların sağlık durumunun iyi olduğu ve annenin yavrulara "sıra dışı sevgi gösterdiği" belirtildi.
Yerel medyaya konuşan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi Müdürü Eric Domb, "Bu, harika ama nesli tehlikede bir tür için mükemmel bir haber." dedi.
Pandaların 8'inci ayın 8'inde doğduğuna dikkati çeken park yetkilileri, bu rakamın Çin kültüründe "uğurlu olduğu" yorumunu yaptı.
Hao Hao, 2016'da bir erkek panda doğurmuş ve bu Benelux ülkelerindeki ilk dev panda doğumu olmuştu.
Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Panda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı
Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı 24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi Behzat Ç.'de dikkat çeken Melih Gökçek'e "dinozor" göndermesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da dev pandanın, ikiz yavrusu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]