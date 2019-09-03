Son Dakika Haberleri: Belçika'da doğalgaz patlaması 3 bina çöktü
Son Dakika Güncel Haber

Belçika'da doğalgaz patlaması 3 bina çöktü

6 saat önce

Belçika'da doğalgaz patlaması 3 bina çöktüBelçika, (DHA)- Belçika'nın Antwerp şehrinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 3 bina çöktü.

Belçika'da doğalgaz patlaması 3 bina çöktü

Belçika, (DHA)- Belçika'nın Antwerp şehrinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 3 bina çöktü. İtfaiye ekipleri, çöken binaların altında insanların olduğunu bildirdi.

Patlama, Antwerp şehrinin Wilrijk ilçesinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin bildirdiğine göre yerel saatle 12.30'da bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Yanındaki iki binada patlamadan etkilenerek çöktü. Çöken binaların altında kalanları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları başladı. Binalardan şimdiye kadar 2 kişinin sağ olarak çıkarıldığı duyuruldu.

Belçika, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü
Mbaye Diagne'ye Belçika'da saldırı girişimi! KKTC'de alkollü turisti darp eden polis, meslekten ihraç edildi Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:41:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da doğalgaz patlaması 3 bina çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]