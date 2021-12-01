BELÇİKA'DA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN YUNUS, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

BELÇİKA'da sokakta tartıştığı kişilerce dövülerek öldürülen işçi Yunus Çalık (36), ailesinin yaşadığı Eskişehir'de toprağa verildi.

Belçika'nın Aalst kentinde Türk işçiler Yunus Çalık ve Mehmet Dumanlı, 19 Kasım'da evlerine giderken, Romanyalı oldukları belirtilen grupla tartıştı. Gruptaki kişilere olay yerine yakın kafedeki diğer arkadaşları da katıldı. Saldırganlar, Çalık ve Dumanlı'yı darbetti. Dumanlı, saldırganların elinden kaçarak kurtulurken, başına çok sayıda darbe alan Çalık, ağır yaralandı. Kafatasının kırıldığı belirlenen Çalık, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Belçika'da işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Yunus Çalık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, ailesinin yaşadığı Eskişehir'e getirildi. Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yenidoğan Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Çalık'ın ailesi ile yakınları katıldı. Yunus Çalık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'YEĞENİM SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRÜLDÜ'

Cenazeye katılan Yunus Çalık'ın amcası Ercan Çalık, yeğeninin sebepsiz yere öldürüldüğünü ve Belçikalı yetkililerin olayın güvenlik kamerası görüntülerini aileye vermediklerini öne sürdü. Çalık,

"Akşam iş dönüşü eve giderken Aalst'ta şehir merkezinde kalabalık bir grup Yunus'a sataşıyor. Yunus tabi ki tepki gösteriyor, kaçmıyor. Bir anda etrafını sarıp tartaklamaya başlıyorlar. Gaddarca yumrukluyorlar. Tekmelerle kafasını eziyorlar. Bizde kamera görüntüleri olmadığı için sadece görgü tanıklarının söylediklerini iletiyoruz. Ailesinin bilgi alma hakkı olmasına rağmen kamera görüntüleri verilmedi. Hukuki yoldan, avukat ile bilgi istenmesi gerektiği söylendi. Polis çok fazla bilgi vermiyor. Biz aile olarak dosyanın kapatılacağını ve ağır işlediğini düşünüyoruz. Konunun araştırılması, soruşturulması, biraz daha hızlı ilerlemesi ve ailesine de kamera görüntülerinin verilmesini talep ediyoruz. Yeğenim boşu boşuna, sebepsiz yere öldürüldü. Tertemiz bir insandı. Herkese yardıma koşan, herkesle ilgilenen, Türk toplumu için hatta Belçikalılar için elinden gelen hiçbir şeyi esirgemeyen, yardımsever bir insandı. Adli sicili tertemiz. Türk ve Belçikalı arkadaşları, Yunus için çok iyi şeyler söylüyorlardı" dedi.