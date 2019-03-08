Belçika'da Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü
1 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik taleplere ilişkin pankartlar taşındı.
Brüksel Merkez
Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık bin kadın, Avrupa
Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg
Meydanı'na doğru yürüdü.
Göstericiler, yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" gibi sloganlar attı.
Yürüyüş nedeniyle kent merkezinde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:52 Kaynak: AA
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