Son Dakika Haberleri: Belçika'da Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü

Belçika'da Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Belçika'da Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik taleplere ilişkin pankartlar taşındı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık bin kadın, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'na doğru yürüdü.

Göstericiler, yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" gibi sloganlar attı.

Yürüyüş nedeniyle kent merkezinde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Brüksel, Dünya Kadınlar Günü, Belçika, Güncel
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