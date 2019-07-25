Son Dakika Haberleri: Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivalinde uyuşturucu operasyonu
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Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivalinde uyuşturucu operasyonu

42 dakika önce

Belçika'da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland'de 24 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 231 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivalinde uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Belçika'da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland'de 24 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 231 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Her yıl temmuz ayında yüz binlerce kişiyi Boom kasabasında toplayan Tomorrowland festivaline bu yıl da uyuşturucu operasyonları damga vurdu.
Belçika Savcılığından yapılan açıklamada, geçen hafta sonu 24 uyuşturucu satıcısının tutuklandığı, 231 ziyaretçinin de uyuşturucu madde bulundurmaktan veya kullanmaktan dolayı ceza aldığı belirtildi.
Uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran kişilere 75 ila 150 avro arasında ceza verildiği öğrenildi.
Öte yandan, festivale katılan Hint uyruklu 27 yaşındaki bir kişi de henüz belirlenemeyen bir nedenle geçen cuma gecesi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, ölümün uyuşturucu kullanımına bağlı olabileceği üzerinde duruyor.
İki hafta sonuna yayılan festivalde geçen yıl da 63 uyuşturucu satıcısı yakalanmıştı.
Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:50 Kaynak: AA
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