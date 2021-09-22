Belçika'da düşen küçük uçağın pilotu öldü - Son Dakika

Belçika'nın kuzeyinde küçük bir uçağın tarlaya düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Hasselt kenti yakınındaki Kiewit havaalanı yakınında düşen uçakta pilot dışında kimse bulunmadığı belirtildi.
Yerel polis yetkilileri, uçağın düştüğüne yönelik ihbar aldıktan sonra olay yerine gittiklerini, 59 yaşındaki pilotun öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.
Görgü tanıkları, Kiewit kasabasındaki yerel havacılık kulübünün üyesi olduğu belirtilen pilotun iniş esnasında uçağı yeniden havalandırmaya çalıştığını ancak kısa süre içinde düştüğünü aktardı.
Uçağın neden düştüğüne ilişkin yetkili makamlarca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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