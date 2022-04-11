Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler

11.04.2022 10:21
Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler

OUFFET, 11 Nisan (Xinhua) — Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen ve Ortaçağ kültürüne özgü performansların sergilendiği, pazarların kurulduğu ve çeşitli aktivitelerin ön plana çıktığı festival, iki gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

<a class='keyword-sd' href='/belcika/' title='Belçika'>Belçika</a>'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler

OUFFET, 11 Nisan (Xinhua) — Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen ve Ortaçağ kültürüne özgü performansların sergilendiği, pazarların kurulduğu ve çeşitli aktivitelerin ön plana çıktığı festival, iki gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler
Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen 20. Ouffet Ortaçağ festivali sırasında bir sanatçı ağzından ateş püskürtüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler
Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen 20. Ouffet Ortaçağ festivali sırasında kostümlü bir binici atını sürdüğü sırada kılıcıyla elmayı kesiyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler
Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen 20. Ouffet Ortaçağ festivali sırasında kostümlü biniciler performslarını sergiliyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler
Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen 20. Ouffet Ortaçağ festivali sırasında bir dövüş performansını izleyen seyirciler, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

YORUMLAR
500
Balkanlardan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor Balkanlardan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Festival, Belçika, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:53 Üsküdar'da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamerada!
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:31:17. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement