Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler
11.04.2022 10:21
OUFFET, 11 Nisan (Xinhua) — Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen ve Ortaçağ kültürüne özgü performansların sergilendiği, pazarların kurulduğu ve çeşitli aktivitelerin ön plana çıktığı festival, iki gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
OUFFET, 11 Nisan (Xinhua) — Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen ve Ortaçağ kültürüne özgü performansların sergilendiği, pazarların kurulduğu ve çeşitli aktivitelerin ön plana çıktığı festival, iki gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
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11.04.2022 10:31:17. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler - Son Dakika