Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler - Son Dakika

OUFFET, 11 Nisan (Xinhua) — Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen ve Ortaçağ kültürüne özgü performansların sergilendiği, pazarların kurulduğu ve çeşitli aktivitelerin ön plana çıktığı festival, iki gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen 20. Ouffet Ortaçağ festivali sırasında bir sanatçı ağzından ateş püskürtüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen 20. Ouffet Ortaçağ festivali sırasında kostümlü bir binici atını sürdüğü sırada kılıcıyla elmayı kesiyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen 20. Ouffet Ortaçağ festivali sırasında kostümlü biniciler performslarını sergiliyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)