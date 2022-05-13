Belçika'da eczaneyi soyan kişi kasadan çıkan parayı beğenmedi - Son Dakika
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Belçika'da eczaneyi soyan kişi kasadan çıkan parayı beğenmedi

13.05.2022 09:59
Belçika'da eczaneyi soyan kişi kasadan çıkan parayı beğenmedi

Belçika'da soygun için bir eczaneye giren kişi, kasadan çıkan parayı beğenmeyip eczacının üzerine fırlattı.

Belçika'da soygun için bir eczaneye giren kişi, kasadan çıkan parayı beğenmeyip eczacının üzerine fırlattı.

Başkent Brüksel'de meydana gelen olay hakkında polisin yaptığı açıklamaya göre, soyguncu, Etterbeek semtindeki eczaneye girerek kasadaki paraları istedi.

O sırada eczacıya ve içerideki müşteriye silah doğrultan soyguncu, kasadan aldığı paranın miktarını görünce öfkelendi.

Soyguncu, kasadan çıkan parayı yetersiz bularak eczacıya fırlattı ve olay yerinden kaçtı.

Eczacının polise haber vermesinden bir süre sonra eşkali belirlenen soyguncu, olay yerinden 500 metre ötede yakalandı. Soyguncunun olaydan yarım saat önce de bir başka eczaneyi soyduğu belirlendi.

Polis, parayı beğenmeyen soyguncunun kullandığı silahın sahte olduğunu, kısa süre önce cezaevinden çıktığını bildirdi.

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Belçika, Brüksel, Soygun, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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